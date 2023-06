Per gli Europei Under 21, il rossonero Sandro Tonali guiderà l'Italia del Ct Paolo Nicolato indossando la fascia di capitano

In vista del primo match degli Europei Under 21 contro la Francia , che avrà luogo giovedì 22 giugno alle ore 20:45 nella cornice della Cluj Arena, Sandro Tonali guiderà la spedizione dell' Italia del Ct Paolo Nicolato indossando al braccio la fascia di capitano.

Come testimoniano le foto ufficiali della squadra, sarà un'investitura di grande importanza per il centrocampista del Milan, ritenuto fondamentale per le geometrie degli Azzurrini. Il classe 2000 disputerà il torneo con la maglia numero 8. Ad attenderlo nella gara d'esordio ci sarà il compagno rossonero Pierre Kalulu, voglioso di riscatto con i transalpini dopo una seconda parte di stagione leggermente sottotono.