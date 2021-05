Europei Under 21 – Francia, convocato anche il rossonero Kalulu

Pierre Kalulu, classe 2000, convocato dalla Francia per i Campionati Europei Under 21 dal Commissario Tecnico Sylvain Ripoll

Pierre Kalulu , difensore del Milan , ha ricevuto la convocazione dalla Francia del Commissario Tecnico Sylvain Ripoll . Kalulu parteciperà dunque per alla fase finale dei Campionati Europei Under 21 .

La manifestazione è in programma in Ungheria e Slovenia. La prima partita dei giovani Galletti transalpini sarà lunedì 31 maggio, a Budapest, contro l'Olanda Under 21. Questo l'elenco completo dei convocati della Francia Under 21 per l'evento.