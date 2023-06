Europei Under 21, il Belgio di De Ketelaere e Vranckx eliminato

Doccia fredda per De Ketelaere e Vranckx, in campo nel ko col Portogallo. Il Belgio saluta gli Europei Under 21

(fonte:acmilan.com) - La terza gara del girone era già come una Finale. Belgio-Portogallo aveva le carte in regola per essere uno spareggio-qualificazione e così è stato: i portoghesi, vincendo 2-1 nel finale grazie al gol di Dantas su rigore - dopo il vantaggio di Neves e il pareggio di Vertessen - hanno conquistato il pass per i Quarti dell'Europeo Under 21. Delusione per Charles De Ketelaere e Aster Vranckx, impiegati per intero nella difficile serata di Tbilisi: la loro Nazionale viene eliminata, terminando fanalino di coda in classifica senza vittorie (2 punti) e soprattutto senza accedere alla fase a eliminazione diretta.