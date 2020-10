Europa League, la Top11 dei calciatori più costosi: due i rossoneri

Europa League – La Top11 dei calciatori più costosi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il sito Transfermarkt.it ha stilato la Top11 dei calciatori più costosi che giocheranno quest’anno l’Europa League. Presenti in questa particolare formazione anche due rossoneri, Gigio Donnarumma (valutato 60 milioni) e Theo Hernandez (45 milioni). Completano la squadra Sanchez del Tottenham (45 milioni) e Koulibaly del Napoli (65 milioni) in difesa, a centrocampo i due dell’Arsenal Thomas (50 milioni) e Saka (40 milioni), Zaniolo (55 milioni), Maddison del Leicester (55 milioni) e Dele Alli del Tottenham (52 milioni). In attacco la coppia degli Spurs Kane-Son, valutati rispettivamente 120 e 75 milioni.

SOSPESO IL SETTORE GIOVANILE FINO AL 2 NOVEMBRE! IL MOTIVO>>>