Euro 2020, Gravina scrive a Draghi: “Ci aiuti a far giocare a Roma”

Gravina, presidente della FIGC, ha inviato al premier Draghi una lettera in cui gli chiede uno sforzo per far giocare Euro 2020 in Italia.

Stefano Bressi

Entro una settimana dovrà arrivare la decisione del Governo sull'apertura dell'Olimpico in occasione di Euro 2020. L'Italia, infatti, dovrebbe essere un paese ospitante. All'Olimpico di Roma si dovrebbe giocare la gara inaugurale. Affinché ciò sia possibile, serve che lo stadio sia aperto ai tifosi, almeno parzialmente. Perciò, Gabriele Gravina, presidente della FIGC ha inviato nei giorni scorsi una lettera a Mario Draghi, presidente del Consiglio. Nella lettera, secondo l'ANSA, ha chiesto "di adoperarsi affinché la UEFA possa confermare l'assegnazione dell'evento inaugurale dell'Europeo e delle successive gare previste nel nostro Paese. Pur nella consapevolezza della fase critica del Paese, sono certo che il premier condivida con la FIGC quanto sia importante per l'Italia che la UEFA confermi. Assicuro il rigoroso rispetto delle prescrizioni che il Governo vorrà imporci per EURO 2020, così come è stato per l'applicazione del protocollo sanitario".