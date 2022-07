Esvaphane svela la nuova maglia da trasferta del Milan: le immagini

Nuove conferme sulla maglia da trasferta del Milan per la prossima stagione. A svelare le immagini in anteprima è Esvaphane su Twitter

Nuove conferme sulla maglia da trasferta del Milan per la prossima stagione. Dopo la prima divisa, targata Puma e presentata negli scorsi giorni, arrivano le immagini della seconda maglia. A svelarle in anteprima è Esvaphane su Twitter. La scelta è ricaduta sempre sul bianco, con delle strisce rosse al centro. Il colletto e le maniche, invece, sono rossonere. L'account ha rivelato anche le divise di parecchi club per la prossima stagione.