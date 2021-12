Eriksen, a breve la certificazione CONI che sancirà il suo addio alla Serie A

Dopo il malore patito in estate, Eriksen non potrà più giocare nel nostro campionato. A breve arriverà la comunicazione ufficiale.

Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la conferma ufficiale del CONI dell'impossibilità da parte dei medici italiani di fornire l'idoneità sportiva a Christian Eriksen, che dovrà dunque necessariamente lasciare la Serie A per giocare all'estero. Secondo quanto riferisce Mediaset, infatti, il danese non potrà più giocare nel nostro campionato dopo il malore patito. Così, dovrà svincolarsi dall'Inter, che lo perderà, ma che lo ha già sostituito pescando dal Milan in estate. Secondo le nostre norme, il defibrillatore sottocutaneo installatogli non gli consente legalmente di poter tornare in campo in Serie A purtroppo. Dovrà dunque trovare una nuova squadra in un campionato in cui potrà ancora scendere in campo normalmente, nonostante la situazione. Queste intanto le notizie più importanti di oggi >>>