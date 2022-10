Empoli-Milan, sfortuna rossonera: Calabria esce in barella. Entra Kalulu

Dopo Alexis Saelemaekers ecco un altro infortunio per il Milan. Davide Calabria, già non al meglio della condizione, si è fermato ed è stato costretto ad uscire dal campo. Un infortunio che sembra abbastanza grave considerando la sua uscita di scena in barella, in lacrime e con le mani sul volto. Milan in apprensione per il suo capitano: intanto entra Pierre Kalulu al suo posto. Continua a seguire con noi il live testuale di Empoli-Milan