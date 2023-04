Empoli, la decisione del Giudice Sportivo per Tonelli in vista del Milan

La decisione presa dal Giudice Sportivo per la squalifica di Lorenzo Tonelli, difensore dell'Empoli, in vista del Milan

Al termine della 28ª giornata del campionato di Serie A , come sempre succede, il Giudice Sportivo ha preso le proprie decisioni in merito agli squalificati, tra coloro che sono stati espulsi e coloro che erano diffidati e hanno rimediato un altro cartellino giallo.

Tra questi ultimi spicca Lorenzo Tonelli, difensore dell'Empoli, che per il Giudice Sportivo dovrà saltare una giornata. Questo significa che non potrà scendere in campo contro il Milan, nel match che andrà in scena venerdì 7 aprile. Una defezione importante per il tecnico del club toscano Paolo Zanetti, che dovrà fare a meno di un difensore esperto. Calciomercato Milan - Origi via, il sostituto arriva dall'Inghilterra.