Elmas sullo Scudetto: “Ci sono squadre attrezzate come Milan e Inter”

Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato di Scudetto e della lotta con Milan e Inter per raggiungerlo. Ecco le sue parole.

Un ottimo inizio di campionato per il Napoli di Eljif Elmas, centrocampista macedone classe 1999. I partenopei sono primi in classifica a pari punti col Milan e proprio dei rossoneri ha parlato Elmas, sottolineando come ci siano anche loro e l'Inter per la vittoria finale dello Scudetto, obiettivo comune. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli oggi: "Stiamo facendo un buon lavoro col mister e con i compagni. Con Spalletti sono cambiate tante cose. In campo siamo più una vera squadra e giochiamo tutti. Pensiamo come una sola persona e per questo siamo più forti. Scudetto? Ancora è presto per parlarne, ci sono rivali attrezzate come Milan e Inter e non si saprà niente fino alla fine. Pensiamo solo a vincere tutte le partite". Segui con noi il live testuale di Roma-Milan >>>