Elliott precisa: “Boban ha fatto causa al Milan e non a noi”

Boban aveva detto di essere in causa con Elliott e non col Milan, ma il fondo proprietario del club rossonero ha smentito.

Nei giorni scorsi, Zvonimir Boban aveva dichiarato di essere in causa con Elliott, ma non col Milan. L'ex dirigente rossonero, ora Chief of Football alla UEFA, lo aveva detto per far capire che il suo rapporto col Milan sarebbe sempre stato ottimo e che il motivo del litigio era la proprietà. Il fondo americano, comunque, ha voluto precisare la situazione, come riporta Calcio e Finanza. Situazione che è un po' diversa. Un portavoce del fondo statunitense ha infatti chiarito che, contrariamente a quanto affermato in un suo virgolettato dell'ultima intervista, Boban è in realtà in causa proprio con il Milan e non direttamente con Elliott. Una situazione comunque abbastanza ovvia, visto che Boban era dipendente del club ed è stato licenziato.