Elliott, nuovo progetto finanziario in vista? Questa l’ultima idea / News

Il nuovo progetto del fondo Elliott

Nuovo progetto finanziario in vista per Elliott. Secondo quanto riferisce 'Calcio e Finanza' il fondo americano, proprietario del Milan, sta lavorando per la costruzione di una SPAC. Costo delle operazioni: un miliardo di dollari. Una SPAC (Special Purpose Acquisition Company) è una società che ha lo scopo di investire in una o più società esistenti. L'operazione è ancora in fase embrionale, ma potrebbe essere particolarmente vantaggiosa per accrescere ancora di più la potenza economica del fondo. I numeri lo testimoniano: nel 2020 le SPAC hanno raccolto 83 miliardi di dollari in Borsa. Quest'anno, almeno 117 operazioni hanno consentito alle SPAC di raccogliere più di 35 miliardi di dollari.