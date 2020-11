Elezioni USA – Biden ha vinto e sarà eletto presidente

MILAN NEWS – Ha vinto anche in Pennsylvania e dunque Joe Biden raggiunge quota 273 grandi elettori, diventando di fatto il prossimo presidente degli USA, il 46esimo della storia statunitense. Sono già arrivate le prime dichiarazioni da parte di Biden: “”Sono umilmente onorato dalla fiducia che gli americani hanno riposto in me e Harris. Ora è tempo di mettere via la rabbia e l’aspra retorica. È tempo di riunire il Paese. America, sono onorato di essere stato scelto per guidare il nostro grande Paese. Il lavoro che ci attende sarà duro, ma vi prometto questo: sarò un presidente per tutti gli americani, indipendentemente dal fatto che abbiate votato per me o no. Manterrò la fiducia che avete riposto in me”. Al suo fianco, come vice presidente, ci sarà Kamala Harris, prima donna nella storia in questo ruolo. Donald Trump, invece, non concede la vittoria al suo avversario e si prepara allo scontro.

