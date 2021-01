Dzemaili: “Sono tifoso del Milan e spero vinca lo Scudetto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Blerim Dzemaili, ex giocatore fra le altre di Bologna e Napoli, è intervenuto a Sky Sport e ha parlato del Milan, rivelando anche la sua fede calcistica: “Spero che vinca il Milan, sono un po’ milanista. Quando giocavo in Italia non si poteva mai dire, ma sono tifoso del Milan da quando sono bambino. Mandzukic? Hanno preso un giocatore che ha vinto tanto, il Milan può vincere lo scudetto. Lo spero anche per i tifosi, non si trova lì da tanti anni. E’ bello vederlo in alto”.

