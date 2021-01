Dossena: “Lite Ibrahimovic-Lukaku? Lasciamo fuori il razzismo. Vi spiego”

L’ex laterale di Napoli e Udinese Andrea Dossena ha parlato a ‘Tutti Convocati’ della lite tra Lukaku e Ibrahimovic avvenuta in settimana nel corso del match di Coppa Italia tra Inter e Milan. “Ibra-Lukaku? Lascerei fuori il razzismo, non scorreva buon sangue a Manchester. Si è arrivati allo scontro tra due giocatori molto competitivi che vogliono vincere. Per me è finita in un diverbio di alta adrenalina di campo”, le parole di Dossena.

