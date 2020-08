ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gianluigi Donnarumma, capitano del Milan ieri sera contro il Cagliari data l’assenza di Alessio Romagnoli, ha voluto festeggiare la vittoria con un post pubblicato sui suoi profili social.

Donnarumma ha scritto: “Un finale da grande squadra. Peccato non averlo vissuto vicini ai tifosi come avremmo voluto, ma sappiamo che, anche da lontano, siete sempre stati con noi. Grazie!”.

Per un giocatore come Donnarumma che sarà protagonista anche nella prossima stagione, eccone un altro che lascia il Milan.

