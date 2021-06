Diritti Tv, DAZN pigliatutto: trasmetterà anche l’Europa League / News

La nota piattaforma streaming DAZN non si limita a trasmettere tutta la Serie A. Arriva anche l'Europa League nel palinsesto

Dopo tre anni vissuti all'ombra di Sky trasmettendo solo 3 partite a giornata, DAZN ha deciso di fare la voce grossa. Oltre ad aver acquistato l'intera Serie A per il triennio 2021-2024, secondo quanto riferisce 'Il Sole 24 Ore', la nota piattaforma di streaming si è aggiudicata anche i diritti tv dell'Europa League. Ma non è finita qui: DAZN trasmetterà anche il meglio della nuova Conference League e, grazie ad un accordo con YouTube, anche la Champions League Femminile.