Diretta Instagram con ospite: oggi alle 14:00 chiedici ciò che vuoi

NEWS MILAN – Oggi, 28 aprile 2020, alle ore 14:00 saremo in diretta sul nostro canale Instagram (segui il nostro profilo) per parlare di Milan a 360 gradi. Sarà nostra ospite la tifosissima rossonera Federica Fontana, co-conduttrice in passato di diversi programmi TV legati al calcio. Racconteremo quella che è stata l’avventura di Federica nel mondo del pallone per poi finire la chiacchierata parlando dell’attuale Milan. Cercheremo inoltre di rispondere alle vostre domande. Interagite con noi e chiedeteci quello che volete.

E nel frattempo ci sono aggiornamenti importanti sul fronte calciomercato, in particolare che riguardano Luka Jovic. Per saperne di più continua a leggere >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓