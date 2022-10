Dinamo-Milan, dubbio Brahim Díaz: gioca De Ketelaere? Parla Boban

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani in edicola (ma non soltanto!) nella mattina di oggi, lunedì 24 ottobre 2022. La squadra di Stefano Pioli, domani sera, sarà impegnata infatti in Champions League in casa della Dinamo Zagabria ed oggi è una giornata importante: quella della rifinitura a Milanello. Vediamo, dunque, insieme, le notizie più importanti pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'.