Di Stefano: “Milan spaccato: Gazidis da una parte, Maldini e Pioli dall’altra”

MILAN NEWS – Peppe Di Stefano, giornalista sportivo che segue le vicende rossonere, ha evidenziato la spaccatura in atto all’interno del club rossonero ai microfoni di ‘Sky Sport‘.

“Le dichiarazioni di ieri di Paolo Maldini sono state forti, hanno lasciato il segno ma non hanno portato ad una reazione da parte della proprietà. Questo non vuol dire nulla ma probabilmente le parti si separano sempre più: da un lato la proprietà e Ivan Gazidis e dall’altra Maldini con quello che era il nuovo corso, ovvero con Zvonimir Boban che è già andato via, Frederic Massara che oggi non è stato a Milanello e Stefano Pioli, che molto probabilmente a fine campionato lascerà il Milan“.

