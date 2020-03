Di Stefano: “Gazidis sempre più dentro il Milan. Parleremo tanto di Almstadt”

NEWS MILAN – Peppe Di Stefano, giornalista di ‘Sky Sport‘, ha fatto il punto della situazione in casa Milan alla luce del licenziamento di Zvonimir Boban. Queste le dichiarazioni di Di Stefano:

“Quando Boban ha fatto quell’intervista sapeva quello che stava facendo, probabilmente ci saranno degli strascichi legali. Ivan Gazidis è sempre più dentro alle logiche del Milan, c’è un passaggio di consegne forte, ci sarà un colloquio ulteriore con Frederic Massara e Paolo Maldini nei prossimi giorni, probabilmente con loro si arriverà a fine stagione”.

“Da quando Elliott ha preso in mano il Milan sono cambiate tante posizioni, credo che nei prossimi mesi parleremo tanto di Hendrik Almstadt“, la convinzione di Di Stefano. Intanto, oggi, ai microfoni de ‘Il Giornale‘ in edicola, altra invettiva di Boban contro Gazidis: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android