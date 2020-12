Di Natale elogia Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Antonio Di Natale, ex attaccante dell’Udinese e dell’Empoli, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic in esclusiva a Tuttomercatoweb.com. “Ibrahimovic ha 41 anni ma sembra ne abbia 28. Fa la differenza, fisicamente sta benissimo, ha già fatto dieci gol in nove gare e trascina tutto il gruppo”.

