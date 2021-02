Di Marzio: “Il Milan non mollerà. Ibra a Sanremo? Una volta non succedeva”

Milan e Ibra a Sanremo: l’opinione

Dopo un periodo di flessione, il Milan è sotto la lente di ingrandimento. Dopo aver perso il primo posto in classifica, infatti, i rossoneri hanno perso malamente il derby contro l’Inter, vedendo i nerazzurri allungare a +4. L’ex allenatore Gianni Di Marzio non ha però dubbi sulla squadra di Stefano Pioli. Poi una battuta sulla partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’:

"Il Milan non mollerà, così come la Juventus. Ibra a Sanremo? E' una novità che lui vada in una trasmissione. E' un problema di società, una volta certe cose non accadevano".