Di Gennaro: “Il mercato migliore l’ha fatto il Milan” | News

Di Gennaro: “Il mercato migliore l’ha fatto il Milan”

L’ex giocatore Antonio Di Gennaro, in collegamento con TMW Radio, ha parlato della sessione di calciomercato di gennaio, terminata da pochi giorni.

"Secondo me il Milan è riuscito a modellare il suo organico. Tomori ha esperienza in Premier, Mandzukic ha giocato poco ed è normale faticare per ritrovare i ritmi, ma sarà utilissimo: è leader di grandi motivazioni, come Ibra. Le altre big si sono mosse poco. Guardando a chi lotta per non retrocedere, il Cagliari ha provato a fare diversi acquisti, e il Torino ha preso Sanabria ma sopratutto Mandragora, un regista che sarebbe stato utilissimo per Giampaolo".