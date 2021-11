Di Biagio su Jorginho: “A me chiedono ancora del rigore nel ’98…”

Di Biagio, ex calciatore e allenatore, ha parlato del rigore sbagliato da Jorginho con l'Italia, con un po' di ironia...

Ieri l'Italia ha pareggiato con la Svizzera e ora si giocherà la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar all'ultima giornata, anche per colpa di un errore di Jorginho dal dischetto, commentato da Luigi Di Biagio, ex giocatore e ora allenatore. Il classe 1991 del Chelsea ha sparato alto il tiro dal dischetto che poteva valere la qualificazione e Di Biagio, ai microfoni di Sky, commenta così: "Non è un bel giorno, ma neanche tragico come qualcuno vuole far credere. Siamo campioni d'Europa e veniamo da una partita che avremmo potuto tranquillamente vincere. Io conosco molto bene questi ragazzi, sedici campioni d'Europa li ho visti crescere. La partita ci andrà bene, andremo al Mondiale".