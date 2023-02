Di Biagio: “Non capisce un ca**o, è cerebroleso”. Parla di Zaniolo?

Luigi Di Biagio, ex CT dell'Italia Under 21, ha parlato di un calciatore in un audio WhatsApp divenuto pubblico. Argomento Nicolò Zaniolo?

Daniele Triolo

Sta girando, in queste ore, sul web un audio WhatsApp privato - divenuto suo malgrado pubblico, di Luigi Di Biagio, ex Commissario Tecnico dell'Italia Under 21 ed allenatore della SPAL ed ex calciatore di Foggia, Roma e Inter. In questo suo intervento Di Biagio ha usato parole forti, fortissime, per commentare il comportamento di un suo calciatore ai tempi in cui allenava gli Azzurrini.

"Non capisce un ca**o. Io l'ho mandato in tribuna, l'ho sfondato sperando di riprenderlo in tempo, ma niente", ha esordito Di Biagio, il quale non ha smentito la veridicità della nota vocale. La sua voce, del resto, è inconfondibile. Ma chi è il giocatore oggetto della disamina dell'ex C.T.? Tutti gli indizi portano a Nicolò Zaniolo, attaccante classe 1999, passato ufficialmente nelle scorse ore dalla Roma al Galatasaray.

Di Biagio mandò in tribuna Zaniolo negli Europei Under 21 del 2019 — "Niente - ha continuato Di Biagio, probabilmente su Zaniolo, nella registrazione WhatsApp -. Purtroppo quando dico che è cerebroleso .... Adesso tutti a dirmi 'c'avevi ragione'. Ma che avevo ragione, è un problema grande per lui. Per la vita, non capisce un ca**o".

Di Biagio, verosimilmente, fa riferimento all'esclusione dai convocati dell'Italia Under 21 nel giugno 2019, durante gli Europei di categoria, quando l'allora enfant prodige giallorosso aveva infranto alcune regole interne insieme al compagno di squadra Moise Kean. Entrambi, per punizioni, andarono in tribuna.