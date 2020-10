Derby Inter-Milan, Kessie da espulsione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Luca Marelli, ex arbitro di calcio, ha parlato della possibile espulsione di Franck Kessie nel derby Inter-Milan. Questo il suo pensiero ai microfoni di ‘Tutti Convocati’: “Kessie era da espulsione per doppia ammonizione, non per rosso diretto. Il Var avrebbe potuto intervenire, paradossalmente, se il Milan avesse fatto gol“.

IL MILAN PUO’ DAVVERO PUNTARE ALL SCUDETTO? L’OPINIONE DI TASSOTTI >>>