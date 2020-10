ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN – Leo Duarte è ancora positivo al coronavirus. Come scritto dal Corriere della Sera, in edicola questa mattina, il brasiliano, differenza di Zlatan Ibrahimovic, non è ancora guarito. Leo Duarte dunque con ogni probabilità non sarà a disposizione per il derby contro l’Inter, in programma sabato prossimo a San Siro.

