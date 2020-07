Delio Rossi: “Il Milan è brillante a differenza di altri, merito di Pioli”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Delio Rossi, ex allenatore di Fiorentina e Palermo tra le altre, ha fatto i complimenti al Milan e a Stefano Pioli per come stanno affrontando questa ripresa del campionato. Queste le sue parole ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “È merito dell’allenatore e del lavoro svolto. Il Milan è in salute, brillante. A differenza di altri. La Juve però l’altra l’ho vista meglio rispetto alle altre partite, ma è durata cinquanta minuti”.

