Milan, una delegazione in visita all’Ospedale Policlinico di Milano

La storia dell’Ospedale Policlinico di Milano – istituzione cittadina e prezioso partner sociale del Club – inizia oltre 500 anni fa grazie al suo fondatore, il Duca Francesco Sforza, e lo porta oggi a essere un punto di riferimento ospedaliero e a vantare importanti eccellenze in diversi ambiti di cura, evidenziando una marcata interdisciplinarità. Al Policlinico, il Ministero della Salute ha inoltre conferito il prestigioso titolo di Primo Istituto Pubblico, riconoscendo sia la quantità che la qualità della sua produzione scientifica.

L'iniziativa si inserisce all'interno del Manifesto RespAct per equità sociale, uguaglianza e inclusività di AC Milan, che concretizza la visione e l'impegno del Club nella condivisione dei valori positivi dello sport e della lotta a ogni forma di pregiudizio e discriminazione".

