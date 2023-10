Decreto crescita, norma ancora in vigore? Ecco le ultime novità

Come riportato dai colleghi di Calcio e Finanza, il decreto crescita per il mondo del calcio dovrebbe restare, al momento, invariato

Nella giornata odierna è giunta una notizia che potrebbe cambiare il calcio italiano. Secondo quanto riportato da 'Calcio e Finanza', infatti, il Consiglio dei Ministri tenutosi ieri sera ha varato una stretta sugli sconti fiscali per i lavoratori che arrivano dall'estero. Sempre da Calcio e Finanza arrivano ulteriori news sulla questione. La novità emersa ieri al termine del Consiglio dei Ministri, infatti, non dovrebbe riguardare gli sportivi professionisti. «Invariate le disposizioni per i ricercatori, professori universitari e lavoratori dello sport già previste». Questa la frase contenuta nel comunicato reso noto dal Governo. Il significato è che la norma dovrebbe restare valida. Resterebbe comunque forte la voglia che questa norma venga cancellata anche per i calciatori. A Calcio e Finanza ha parlato anche il presidente dell'AIC Umberto Calcagno: "Continuo ad augurarmi che venga eliminata, è una norma estremamente iniqua e continueremo a batterci affinché venga cancellata".