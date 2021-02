De Rosa: “Il Milan ha un’identità, altre squadre no. Vi spiego” / News

Il Milan ha un’identità: ecco l’opinione

Geri De Rosa, commentatore di 'Sky Sport', ha parlato del Milan come squadra con un'identità precisa. Le altre squadre possono dire lo stesso? Ecco la spiegazione: "Il Milan ha un'identità, ha fatto anche a meno di Ibrahimovic. Altre squadre hanno sofferto di più a causa delle assenze, per via di un'identità che ancora non c'è a causa dei tanti cambiamenti".