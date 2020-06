ULTIME NEWS – Il giornalista di Sky Sport, Stefano De Grandis, è intervenuto in una delle trasmissioni del colosso televisivo parlando di Refael Leao e del gol che ha realizzato ieri sera contro il Lecce.

Queste le parole di De Grandis: “Leao ha fatto un gol da centravanti puro. Forse non sarà un numero 9 classico, ma ha la fisicità per andare a segnare di testa in tuffo dal dischetto di rigore”.

