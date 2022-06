DAZN, anche Mediaset chiede sconto per esclusiva raccolta pubblicitaria

Dopo la TIM, anche il gruppo del biscione chiede a DAZN di rivedere al ribasso le cifre degli accordi. Ecco tutti i dettagli.

Arrivano novità importanti per quanto riguarda gli accordi tra Mediaset e DAZN sull'esclusiva per la raccolta pubblicitaria sul calcio. Secondo quanto riferisce Verità&Affari, infatti, Mediaset avrebbe intenzione di richiedere uno sconto a DAZN per l'esclusiva per la raccolta pubblicitaria sul calcio. DAZN ha l'esclusiva del campionato di Serie A ed è un servizio in rete. Una situazione, questa, dovuta agli scarsi risultati fatti registrare da DAZN negli ultimi due anni sia per quanto riguarda gli abbonati che per quanto riguarda i risultati in generale, tra servizio offerto e guadagni effettivi. Vedremo, dunque, come evolverà la situazione e se si arriverà a un nuovo accordo. Queste, intanto, sono le notizie più importanti di oggi >>>