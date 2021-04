David Villa: “Ibrahimovic è spettacolare, Pirlo farà cose importanti”

L'ex calciatore David Villa, ai microfoni di 'Sky Sport', ha parlato delle doti di Zlatan Ibrahimovic e non solo. Queste le sue dichiarazioni

L'ex calciatore David Villa, ai microfoni di 'Sky Sport', ha parlato delle doti di Zlatan Ibrahimovic e non solo. Queste le sue dichiarazioni: "A Barcellona ci siamo allenati insieme per circa un mese, prima che lui andasse per la prima volta ai rossoneri (nell’estate 2010, ndr). Sta facendo cose incredibili, è spettacolare e abbiamo la stessa età".