Danimarca, Kjaer non convocato per l’amichevole contro la Svezia | News

Danimarca, non convocato Simon Kjaer

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La nazionale danese ha deciso di non convocare il suo capitano Simon Kjaer per l’amichevole di questa sera contro la Svezia. La decisione è stata presa in accordo col giocatore che dovrà disputare nei prossimi giorni le delicate e decisive fare di Nations League contro Islanda e Belgio. La Danimarca attualmente è seconda nel girone 2 della Lega A con 7 punti al pari dell’Inghilterra, dietro al Belgio che ne ha 9. Islanda ultima a quota 0. Nessun problema fisico, dunque, per il capitano danese e difensore del Milan.

