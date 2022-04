Dani Alves scherza sui Mondiali: “Se falliamo, rubiamo la coppa”

Dani Alves, giocatore del Barcellona, ha parlato del Mondiale che si giocherà in Qatar a fine 2022. Sarà l'ultimo per lui.

Il prossimo Mondiale in Qatar, alla fine di quest'anno, non vedrà l'Italia protagonista, ma ci sarà Dani Alves, brasiliano classe 1983 del Barcellona che sembra già pronto. Ai microfoni di Sport ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato del fatto che potrebbe essere la sua ultima grande sfida e non solo: "Non l'ultima, ma è importante per me. Poter provare ancora una volta... Cercherò di conquistare l'unico trofeo che mi manca, anche se è chiaro che ci sono altre squadre fortissime. Faremo tutto ciò che è alla nostra portata. Il Qatar è un posto che mi piace molto, sono stato campione del mondo con il Barcellona e forse è un segno. Penso che abbiamo una squadra in grado di competere per il titolo, senza dubbio. Abbiamo qualità, è una generazione che unisce esperienza e gioventù. Avremo possibilità. Prima però devo meritarmi la convocazione".