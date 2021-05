Dalla Francia, Theo Hernandez verso la convocazione all’Europeo / News

Secondo quanto riferiscono i media francesi, Theo Hernandez va verso la sua prima convocazione in occasione dell'Europeo

Un obiettivo inseguito per diversi mesi potrebbe presto diventare realtà. Non è un mistero che Theo Hernandez stia facendo di tutto per convincere Didier Deschamps a convocarlo in nazionale francese. Una mission fin qui fallita nonostante le ottime prestazioni da quasi due anni a questa parte con la maglia del Milan. Il commissario tecnico gli ha spesso preferito altri profili, ma secondo quanto riferiscono i media francesi, l'attesa sembra ormai alle battute finali. Insieme al terzino rossonero dovrebbe figurare nella lista per l'Europeo anche Karim Benzema dopo lo scandalo sessuale che lo aveva coinvolto insieme al compagno Valbuena. Grandi novità in casa Francia, Theo Hernandez potrebbe presto coronare il suo sogno. Sfida tra Milan e Lazio per un difensore: le ultime