Milan, il brasiliano Amarildo compie 81 anni: tanti auguri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oggi, 29 luglio, compie 81 anni l’attaccante brasiliano ed ex Milan, Amarildo Tavares da Silveira, noto semplicemente come Amarildo.

Arrivato in Italia nel 1963, acquistato dal Milan del neopresidente Felice Riva, il brasiliano in rossonero giocò per 4 stagioni disputando 131 partite e segnando 38 reti. Con il Diavolo, il Garoto (questo il suo soprannome che significa ragazzo), vinse la Coppa Italia 1966/1967.

Amarildo era un attaccante rapido e minuto, che però non disdegnava, visto il suo carattere fumantino, di finire le partite in rissa con gli avversari. Nel solo campionato italiano (giocò anche nella Fiorentina e nella Roma), raccolse 10 espulsioni e 32 giornate totali di squalifica. Tanti auguri Amarildo!

AMARCORD MILAN: ENTRA NELLA SEZIONE DEDICATA >>>