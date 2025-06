La Nazionale Italiana ha ufficialmente un nuovo condottiero. La Federcalcio ha annunciato Gennaro Gattuso, ex Milan, come il nuovo commissario tecnico degli Azzurri. "Ringhio", come è affettuosamente soprannominato, sarà presentato ufficialmente alla stampa giovedì 19 giugno alle ore 11, in una conferenza che si terrà a Roma.