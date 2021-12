Curva Sud, arrestati tre ultras del Milan per traffico di droga | News

Tre ultras appartenenti alla Curva Sud, cuore pulsante del tifo del Milan, sono stati arrestati per traffico di droga. Ecco cosa è successo

Tre ultras della Curva Sud sono stati portati in carcere nella giornata di oggi. Come viene riportato da gazzetta.it, la Procura di Milano ha chiuso un'indagine che ha portato questi tre soggetti in carcere più altri quattro agli arresti domiciliari. Il motivo? Traffico di droga. Queste persone, infatti, avrebbero portato ingenti quantitativi di droga dal Marocco e dal Sudamerica.

Tra le persone coinvolte - scrive La Gazzetta dello Sport - anche Luca Lucci, storico capo della curva Sud, con già diversi precedenti alle spalle. Va detto che questi tifosi sono coinvolti a titolo personale e dunque non c'è alcun coinvolgimento della Curva Sud, cuore pulsante del tifo del Milan. L’indagine, come spiega il portale della rosea, è stata effettuata dalla sezione Antidroga della Squadra mobile di Milano. Sono in corso in questi minuti diverse perquisizioni nelle case degli indagati nelle province di Milano, Bergamo, Lodi e Monza Brianza. Vedremo gli aggiornamenti nelle prossime ore. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un grande attaccante.