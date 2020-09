Crotone-Milan, Pioli: “Brahim Diaz è pronto: ecco dove può giocare”

PIOLI SU BRAHIM DIAZ

CONFERENZA STAMPA PIOLI – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Crotone-Milan. Queste le sue parole su Brahim Diaz che domani potrebbe fare il suo esordio dal 1′ contro la compagine calabrese guidata da Giovanni Stroppa.

“Per come giochiamo noi e per le nostre scelte credo che lui possa giocare in tutti ruoli dietro la prima punta. Anche lui è intelligente, pronto e ci sarà utile in tutte le posizioni”, le parole dell’allenatore emiliano sul talento di Malaga. Questa, invece, la lista dei convocati di mister Pioli!