Crotone-Milan, la squadra di Pioli funziona anche senza Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come viene scritto dalla Gazzetta dello Sport, il Milan contro il Crotone ha collezionato il diciassettesimo risultato utile consecutivo.

In tanti hanno parlato di dipendenza da Zlatan Ibrahimovic, ma la squadra rossonera sta dimostrando di potersela giocare anche senza il campione svedese. Il gioco di Stefano Pioli funziona e questo consente a tutti gli interpreti della rosa di esprimersi nel migliore dei modi.

MILAN, COLPO A SORPRESA IN ATTACCO? >>>