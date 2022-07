Criscitiello: “Quando vide Kakà, Rui Costa ammise la sua superiorità”

Il giornalista Michele Criscitiello ha parlato del Milan, partendo da Zlatan Ibrahimovic. A suo avviso sarebbe meglio chiuderla qui, la storia del contratto a gettone sarebbe offensiva nei suoi confronti. E poi è giusto dare spazio ai campioni del futuro. Sono tanti i casi dei 'vecchi' che hanno ostacolato la crescita dei giovani. L'unico a fare un passo indietro fu Manuel Rui Costa con Ricardo Kaká . Questo il suo pensiero espresso in un editoriale per 'TuttoMercatoWeb'.

"Ricordiamoci che spesso, non è questo il caso, i grandi campioni del passato hanno ostacolato la crescita dei campioni del futuro. I casi lampanti alla Juventus e alla Roma. I giallorossi avevano un fenomeno in casa, Salah, ma spesso doveva giocare Totti altrimenti veniva giù il mondo. A Torino stava crescendo un giovane Ibra ma Del Piero voleva il posto. Unico caso al contrario fu Rui Costa che quando vide Kakà alzò le mani e ammise la superiorità di quel ragazzino brasiliano sconosciuto. I grandi campioni, spesso, sono un problema per gli allenatori. Non mi riferisco a Ibra che ha svolto un compito stupendo nel Milan dello scorso anno".