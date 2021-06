Crespo positivo al Coronavirus: l’ex Milan aveva ricevuto il vaccino

Hernan Crespo, ex attaccante del Milan ed attuale allenatore del San Paolo, è risultato positivo al Coronavirus e si trova già in isolamento

Hernan Crespo, ex attaccante del Milan ed attuale allenatore del San Paolo, è risultato positivo al Coronavirus e dovrà rimanere in isolamento per i prossimi giorni. Come l'intero gruppo-squadra dei brasiliani, Valdanito aveva ricevuto la prima dose di vaccino dieci giorni fa.