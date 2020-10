Costacurta: “Caso Benzema-Vinicius? Mai sentita una cosa del genere”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha commentato quanto accaduto nell’intervallo della partita di Champions League fra i tedeschi del ‘Gladbach e il Real Madrid.

L’episodio vede coinvolto lo storico attaccante madrileno Karim Benzema e Vinicius Junior. Benzema si sarebbe rivolto al difensore Ferland Mendy dicendogli di non passare la palla a Vinicius, in quanto il brasiliano, secondo il parere di Benzema, stava giocando contro la squadra. Alla fine del primo tempo il Real Madrid era sotto per 2-0 e solo nei minuti finali del match è riuscito ad acciuffare il pareggio.

Costacurta, a tale proposito, ha dichiarato: “Non ho mai sentito nulla di simile nella mia squadra e neanche tra gli avversari se non per scherzare. Dalla faccia di Benzema mi sembra che stia parlando seriamente, è veramente sorprendente questo episodio”.

