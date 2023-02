‘Cosa sta succedendo?’: la risposta di Tonali al tifoso preoccupa (VIDEO)

Un tifoso ha chiesto a Tonali cosa stia succedendo al Milan in questo momento: la risposta di Sandro lascia a bocca aperta

Il Milan non sta attraversando un buon momento, come testimonia l'ultimo mese. Tanti risultati negativi ottenuti dai rossoneri, con tre obiettivi sfumati nel giro di una ventina di giorni e una stagione che, adesso, rischia di diventare fallimentare. A preoccupare ancora di più, però, sono le prestazioni della squadra viste fin qui. La squadra di Pioli delude anche sul piano del gioco, causando anche una certa confusione nell'allenatore rossonero che di recente ha stravolto l'intero assetto tattico. Insomma, dalle parti di Milanello non si respira di certo una buona aria.