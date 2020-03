Coronavirus, Zappacosta: “Situazione grave. Vi racconto due follie”

ULTIME NOTIZIE – Davide Zappacosta, calciatore della Roma, intervenuto in diretta Instagram con l’attore Salvatore Esposito, ha parlato dell’emergenza coronavirus.

“Sono chiuso a casa da solo perché la mia ragazza e i miei genitori sono ad un’ora da qui e quindi non sono tornato. Il pomeriggio mi alleno e sperimento nuove cose in cucina, poi la sera gioco alla Playstation. Non torno a casa (a Sora, ndr) perché ci è stato detto di rimanere fermi. La situazione però è grave. Quando sono uscito per fare la spesa ho incontrato signore in coppia con i cani, gente al supermercato per comprare mezzo filone di pane o tre mele, poi le persone che corrono… Non corriamo noi che è il nostro lavoro, corrono loro… È una follia”. Intanto ci sono delle novità importanti su Rangnick, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android