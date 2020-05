Coronavirus – Tifosi Atalanta contro ripresa calcio: lo striscione (FOTO)

ULTIME NEWS – Dura presa di posizione da parte dei tifosi dell’Atalanta, i quali hanno esposto uno striscione di protesta contro la ripresa del calcio in Italia prevista per metà giugno, dopo il lungo stop causa coronavirus. “Schifati da un’assurda decisione… Inseguire i milioni e non il pallone. Sistema calcio, vergogna”.

Ricordiamo che Bergamo è stata la città più colpita in Italia dalla pandemia coronavirus. Abbiamo ancora impresse le terribili immagini dalla città lombarda con i camion militari e le bare delle persone scomparse. Insomma, inevitabile che la tifoseria nerazzurra prendesse posizione.

Il rischio di contagi resta, ma lo stop non può continuare all’infinito. Prima o poi una ripresa doveva esserci. Probabilmente la decisione più popolare era quella di cancellare l’attuale stagione, e ricominciarne una nuova da settembre. Ma i tanti interessi, prevalentemente economici, hanno portato verso altre decisioni.

