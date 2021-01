Coronavirus, Spadafora al lavoro per riapertura degli stadi

MILAN NEWS – Ormai è quasi un anno che il calcio italiano si gioca senza pubblico sugli spalti. Tutti si chiedono quando si potrà tornare ad assistere tutti insieme a una partita, a esultare e ad abbracciarsi. Il ministro della salute Roberto Speranza recentemente ha dichiarato che non ci sono margini per la riapertura, neanche minima, degli impianti sportivi al pubblico. Un po’ meno drastico Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, che ha dichiarato che ci si sta lavorando e se ne parla, ma che non è un tema d’attualità al momento. Insomma, per ora lo sport va avanti senza pubblico. Bisognerà aspettare ancora un po’ per tornare negli stadi. Calciomercato Milan: nuovo difensore, Maldini beffa il Liverpool? Vai alla news >>>